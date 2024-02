Carnevale, a Satriano di Lucania “Il Cammino del Rumita”. Appuntamento a domenica 11 febbraio

Tra le “attività collaterali” del Carnevale di Satriano, dopo la grande partecipazione dell’anno passato, anche per il 2024 torna “Il Cammino del Rumita”. Un trekking di circa 6 km che partendo dal centro storico di Satriano di Lucania arriva in località Bosco Ralle (area protetta del Parco Nazionale Appennino Lucano val d’Agri Lagonegrese). Dopo il primo e breve tratto tra i “vicoli dipinti” della Capitale dei Murales, si lascia il centro abitato per incamminarsi verso Ciciriello, prima area boschiva del Parco. Qua, avvinta ai trochi degli alberi, si trova l’edera (utilizzata per vestire il Rumita) pianta lianiforme rampicante, comune nei boschi italiani. Con i suoi fusti lignificati ramosi, aderisce facilmente al substrato e si fortifica al troco che incontra nella sua estensione. Dopo una breve sosta nel parco si riscende verso il centro abitato e si percorre il corso principale del paese dove sarà possibile ammirare una serie di murales dedicati al rito arboreo e carnevalesco del Rumita.

L’appuntamento è per Domenica 11 Febbraio, ore 08:30 piazza Umberto I°. Non è prevista nessuna prenotazione e nessuna quota di adesione, la partecipazione libera e spontanea avviene sotto l’intera responsabilità dei partecipanti stessi. In caso di piogge consistenti – fa sapere l’organizzazione – la camminata non sarà svolta.