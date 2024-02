La protesta degli agricoltori arriva a Potenza: “Pronti a bloccare tutto”. Appuntamento all’8 febbraio, si dirigeranno verso il palazzo della Regione

“Siamo pronti a bloccare tutto”. Gli agricoltori continuano la loro protesta, che sta per arrivare a Potenza. L’appuntamento è in programma giovedì 8 febbraio, con ritrovo dei trattori e dei partecipanti in località Varco d’Izzo, alle porte del capoluogo lucano, dalle ore 7:30 alle ore 9:00. Il presidio continuerà poi in Via Verrastro, nei pressi della Regione. “No bandiere gialle e bandiere verdi, solo tricolore. L’unione fa la forza”, si legge nella locandina diramata da “La forza dell’agricoltura lucana”. Le manifestazioni con i trattori sono accompagnate da molte richieste, tra cui una revisione completa delle politiche europee e limitazioni per i “cibi sintetici”.

Ricordiamo che le proteste degli agricoltori sono arrivate anche in Italia, dopo che si sono diffuse – da oltre un mese – in altri Paesi come Francia e Germania. In Italia, da una settimana, si registrano blocchi con i trattori su strade e caselli autostradali, da nord a sud. Gli agricoltori criticano fortemente le politiche agricole europee, secondo loro “poco attente alle necessità dei lavoratori”. Sono contro i cibi sintetici e per quanto riguarda l’Italia, chiedono al Governo di mantenere alcune agevolazioni fiscali a favore degli imprenditori agricoli, in forte difficoltà a causa dell’aumento di vari costi di produzione.