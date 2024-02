“Il turno di notte”, lo spettacolo ispirato agli operai Stellantis di Melfi esordirà nel suo tour italiano al Don Bosco di Potenza il 17 febbraio

Biglietto ridotto per gli operai Stellantis e dell’indotto. Il mondo del teatro s’interroga sul dramma che stanno vivendo i lavoratori alle prese con gli effetti della transizione energetica nel settore automotive. Tra denuncia e ironia nasce uno spettacolo che focalizza l’attenzione proprio su quello che sta accadendo a Melfi e negli altri stabilimenti del gruppo industriale. S’intitola “Il turno di notte” la rappresentazione teatrale, scritta e diretta da Gianpiero Francese per la storica compagnia Opera, che esordirà nel suo tour italiano il 17 febbraio (ore 20.30) al teatro Don Bosco di Potenza. Per l’occasione, la produzione ha deciso di prevedere un biglietto ridotto a disposizione dei lavoratori di Stellantis e delle aziende satellite (fino ad esaurimento posti): basta prenotarsi al numero telefonico 389.9865065 e presentarsi al botteghino con il badge la sera dello spettacolo.

L’iniziativa sarà replicata anche per gli altri due spettacoli che si terranno in Basilicata, il 22 marzo a Venosa e il 24 marzo a Oppido Lucano. Per prenotarsi in queste ultime due tappe contattare il numero telefonico 0971.445921. Sette attori in scena – Dino Paradiso, Peppe Centola, Erminio Truncellito, Giuseppe Ranoia, Simona Ianigro, Manola Rotunno e Gabriele Grano – protagonisti di uno storyboard in cui la tragicità di certe situazioni sconfina in momenti di intelligente ilarità garantita da due straordinari attori comici lucani, Dino Paradiso e Peppe Centola (del trio “La Ricotta”). La storia si sviluppa da un episodio fatale che determina la chiusura dei sei operai in uno spogliatoio della fabbrica. Qui, tra i lavoratori, comincia un lungo e duro confronto/confessione che li porta ad affrontare a muso duro il loro padrone francese. Un chiaro riferimento alla stretta attualità dello stabilimento Stellantis di Melfi, la cui matrice è transalpina, alle prese con un processo di riqualificazione che, nella realtà come nella finzione, sta determinando sconquassi al suo interno e nelle fabbriche dell’indotto.

“Il turno di notte” – con la direzione tecnica di Gennaro Tritto, la direzione di scena di Dario Marzullo e le scene di Michele Cordisco – dura 90 minuti durante i quali s’incrociano momenti di denuncia sociale e gag esilaranti. Dopo l’anteprima nazionale a Potenza, lo spettacolo sarà portato in scena l’8, il 9 e il 10 marzo a Regalbuto, Gela e Comiso, in Sicilia, per poi tornare il 22, 23 e 24 marzo in Basilicata e Puglia, tra Venosa, Foggia e Oppido Lucano.