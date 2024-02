“Scintille” di luce: a Satriano lo spettacolo “Spot” della compagnia La Baracca. Appuntamento al 2 febbraio al Teatro Anzani

È dedicato alla scoperta della luce il terzo appuntamento della rassegna di teatro ragazzi per famiglie a cura della compagnia Petra in scena venerdì 2 febbraio al Teatro Anzani

Torna il teatro di “Scintille”, rassegna di teatro ragazzi per famiglie a cura della Compagnia teatrale Petra, con un appuntamento dedicato in particolare ai piccoli spettatori e spettatrici e alla loro contagiosa capacità di stupirsi. Venerdì 2 febbraio alle ore 18, presso il Teatro Anzani di Satriano di Lucania, andrà in scena lo spettacolo dal titolo “Spot” della compagnia La Baracca – Testoni Ragazzi di Bologna, per un pubblico da 1 anno in su. “Spot” è un faro teatrale molto particolare, che illumina e si esprime disegnando forme e colori in movimento. Un viaggio nella “luce” alla scoperta delle sue tante possibilità di raccontare. Con questa produzione prosegue il progetto di ricerca de La Baracca, iniziato con “Sotto un’altra luce” e proseguito con “On-off”, per indagare le possibilità espressive della luce e lo stupore che provoca nelle bambine e nei bambini.

Nata nel 1976, La Baracca opera da più di 45 anni nel Teatro Ragazzi con un’attività di produzione e di programmazione dedicata alle famiglie e alle scuole. Dai primi anni ottanta la compagnia gestisce a Bologna un teatro cittadino dedicato esclusivamente all’infanzia e alla gioventù, in cui realizza e ospita spettacoli, laboratori, attività artistiche e culturali per bambine e bambini, ragazze e ragazzi, genitori e insegnanti. Gli spettacoli prodotti dalla compagnia sono rivolti esclusivamente a bambini e ragazzi: dai piccoli dei nidi d’infanzia fino agli adolescenti delle scuole secondarie. Le produzioni sono incentrate sul teatro d’attore e su una drammaturgia originale, con una poetica alla ricerca dello stupore, della semplicità intesa come essenzialità, dell’incontro e del confronto costante con il pubblico. Un fare teatro che supporta un’idea di bambino “spettatore dell’oggi” – e non del futuro – capace di vivere appieno un’esperienza artistica con le sue sensibilità e competenze, a qualsiasi età.

Allo spettacolo seguirà un incontro aperto a operatori, formatori e famiglie dedicato ai modelli italiani di reti esistenti tra artisti, nidi, educatori e famiglie, che lavorano per incentivare la partecipazione culturale della fascia d’infanzia 0-6 anni. All’interno dell’incontro, promosso dalla nascente rete Feed su spinta della Compagnia teatrale Petra e della Compagnia teatrale L’Albero, sono previsti gli interventi di Andrea Buzzetti e Elisa Semprini de La Baracca, Antonella Iallorenzi di Petra, Vania Cauzillo e Alessandra Maltempo de L’Albero.

La seconda edizione della rassegna “Scintille” è realizzata da Compagnia teatrale Petra in partnership con Labirinto Visivo grazie al contributo del Comune di Satriano di Lucania, del Comune di Tito e del Gal Percorsi. Compongono la rassegna “Scintille” otto spettacoli e tre iniziative collaterali, per un totale di undici appuntamenti, programmati tra dicembre 2023 e giugno 2024 a Satriano di Lucania e Tito.

Info e prenotazioni: tel. 327 2515604, email info@compagniateatralepetra.com.