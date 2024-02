“Nature umane in maschera”, a Satriano di Lucania il 3 febbraio un dialogo tra tradizione e contemporaneità

Si terrà il 3 febbraio alle 16:30, presso l’aula consiliare di Satriano di Lucania, il convegno dal titolo “Nature umane in maschera. Ritualità contemporanee, dilemmi e alleanze”. L’evento rientra tra le iniziativa in programma per il Carnevale di Satriano e verrà trasmesso in diretta sul canale YouTube del Carnevale (https://www.youtube.com/@carnevaledisatriano), consentendo a un pubblico più ampio di partecipare a questa importante occasione di discussione sulle tradizioni e l’innovazione nelle espressioni popolari.

Il convegno sarà introdotto e moderato dal Prof. Ferdinando Mirizzi dell’Università di Basilicata, figura chiave nella ricerca culturale regionale. Il dialogo si aprirà con Giovanni Kezich, che presenterà “Venticinque sfumature di verde”, un’esplorazione del patrimonio culturale legato al Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina di cui è stato direttore. Antonella Mott del Progetto Umse – Rete etnografica, dei piccoli musei ed ecomuseale – Provincia autonoma di Trento, che parlerà dell’esperienza delle reti associative nella conservazione e nella promozione delle tradizioni legate alle maschere con il suo intervento “Reti per acchiappare maschere”. A seguire, Valerio Ricciardelli, Direttore scientifico del Museo delle Maschere e del Carnevale di Montoro (AV), discuterà le dinamiche sociali e culturali in “L’Orso di Montoro tra Zingare, Vecchie e Pulcinella. Mascarate senza Maschere”.

Il convegno vedrà anche l’intervento di Sandra Ferracuti, ricercatrice dell’Università di Basilicata, nel ruolo di discussant, che fornirà una lettura critica e contestualizzata degli argomenti presentati. Il dibattito si concluderà con contributi di figure istituzionali locali, tra cui Umberto Vita, sindaco di Satriano, Rocco Perrone, assessore alle tradizioni e senso di comunità di Satriano, e Vincenzo Marino, sindaco di Teana. Essi porranno l’accento sull’importanza del carnevale e delle sue manifestazioni nella vita culturale delle comunità. L’evento è reso possibile grazie al sostegno di enti e associazioni, tra cui l’Associazione Al Parco ODV, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Comune di Satriano e l’Università di Basilicata.

Il Carnevale di Satriano si terrà 10 e 11 Febbraio 2024. Info su www.carnevaledisatriano.it