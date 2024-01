Bonus idrico per i lucani, al via le domande

Saranno aperti dal 29 gennaio i termini per inviare le domande ai fini dell’ottenimento del Bonus Idrico Regionale, reso possibile a seguito di un accordo sottoscritto tra la Regione, Eni e Shell, denominato “Accordo Attuativo Progetti di Sviluppo Iniziativa per il Sistema Idrico Integrato Lucano”. L’accordo garantirà al gestore del servizio idrico una fornitura elettrica da fonti rinnovabili a costo fisso e ribassato. Si stima che il risparmio ottenibile per il 2024 sarà per Acquedotto Lucano di circa 6,5 milioni di euro.

I requisiti sono tre e sono i seguenti:

avere la residenza in Basilicata;

essere intestatario di un contratto di fornitura idrica attivo con tariffa per uso domestico residente;

appartenere ad un nucleo familiare con indicatore ISEE inferiore a 30.000 euro.

CLICCANDO QUI sarà possibile avere tutte le info e i modelli di domanda.