Vietri di Potenza, ladri in azione nella notte. Messo fuori uso un cancello e rubato un furgone

Ancora ladri in azione nel Potentino. E a distanza di dieci giorni dall’ultimo furto, è ancora il territorio di Vietri di Potenza a essere colpito. Un furgone infatti è stato rubato stanotte da ignoti, in contrada Piana. I ladri hanno raggiunto una abitazione e dopo aver messo fuori uso il cancello, lo hanno aperto e sono riusciti ad arrivare in un’area riservata al parcheggio dell’auto da parte del proprietario. I ladri sono riusciti ad impossessarsi di un Fiat Doblò di colore nero, con all’interno anche alcune attrezzature da lavoro costose, e sono riusciti a fuggire. Il proprietario che era all’interno dell’abitazione, e che aveva parcheggiato il mezzo alle ore 22 di ieri sera, non si è accorto di nulla, anche a causa del vento e della pioggia della notte.

L’amara scoperta all’alba, quando il proprietario, un giovane del posto, si è accorto del cancello rotto e dell’assenza del suo mezzo. Immediatamente allertati i Carabinieri, che hanno avviato le indagini del caso.

A distanza di dieci giorni, quindi, altro furto di auto. Ricordiamo che nella notte tra il 9 e 10 gennaio, nel centro abitato in via San Nicola, venne rubata una Fiat 500. Al vaglio dei militari dell’Arma anche il sistema di videosorveglianza comunale, che nella zona e nell’area dello svincolo del raccordo autostradale Sicignano-Potenza in contrada San Vito è attivo. In molti casi la videosorveglianza fornisce elementi utili. Ma purtroppo si tratta di ladri professionisti, che sanno come non farsi beccare, raggiungendo il territorio con mezzi rubati o utilizzando altri ingegni in grado di non farsi individuare. Come capitato anche ieri notte a Satriano di Lucania, dove hanno raggiunto il territorio con un mezzo rubato a Muro Lucano e un furgone di dubbia provenienza, per poi fuggire tra i terreni una volta scoperti dai Carabinieri.

Claudio Buono