Pneumatici sgonfiati e vasi rotti, vandali in azione nella notte a Savoia di Lucania

Quattro pneumatici sgonfiati ai danni di una automobile parcheggiata in Piazza Plebiscito e diversi vari rotti nel centro abitato. Nottata che ha visto protagonisti i vandali a Savoia di Lucania. Almeno, la meno peggio, si spera si tratta di vandali o di casi isolati. La proprietaria dell’auto, stando a quanto trapelato, più volte avrebbe lamentato la mancanza di rispetto da parte di alcuni ragazzini, protagonisti di schiamazzi notturni e disturbo della quiete pubbliche. E, nemmeno a farla apposta, la sua auto – una Dacia – è stata oggetto dei quattro pneumatici sgonfiati. L’amara scoperta stamattina. Casualità o un atto intimidatorio? Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Stazione di Vietri di Potenza guidati dal maresciallo Daiana Conte, che sono intervenuti per i rilievi del caso e per raccogliere la denuncia della proprietaria. Al vaglio dei militari anche la presenza di eventuali telecamere di sorveglianza, sia pubbliche che private.

Claudio Buono