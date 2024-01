Potenza, rissa per apprezzamenti a una ragazza. I Carabinieri arrestano otto persone

Sarebbe un apprezzamento ad una ragazza il motivo alla base di una violenta rissa avvenuta nei pressi di un bar del centro che ha visto coinvolte ben 8 persone, tutte fermate e tratte in arresto in flagranza dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Potenza. La violenta lite è scoppiata intorno alle 5 del mattino di sabato 13 gennaio fuori un noto esercizio pubblico del capoluogo lucano fra due gruppi di persone, di età compresa fra i 22 ed i 42 anni.

Il tutto è accaduto davanti ai militari dell’Arma già presenti sul posto per un controllo amministrativo del locale proprio per i numerosi schiamazzi e disordini segnalati nei giorni scorsi. Durante i controlli dei Carabinieri, i due gruppi si sono spostati fuori dal bar. Un apprezzamento su una ragazza e subito gli animi si sono scaldati giungendo alle mani. Immediato l’intervento dei militari dell’Arma che hanno evitato che la rissa degenerasse oltremodo. Necessario comunque l’ausilio di altre pattuglie per ristabilire definitivamente l’ordine. Ben cinque, alla fine, le persone che sono ricorse alle cure dei sanitari del locale pronto soccorso, con lesioni giudicate guaribili entro i cinque giorni.

Le immagini del sistema di videosorveglianza estrapolate dai Carabinieri hanno poi permesso di individuare le singole responsabilità a carico delle otto persone coinvolte, tutte tratte in arresto per rissa e sottoposte agli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Potenza. Si rappresenta che il procedimento penale è nella fase delle indagini preliminari per cui vige il principio di presunzione di innocenza degli indagati fino a condanna definitiva.