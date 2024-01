Cade dal cavallo prima del palio in occasione di Sant’Antonio Abate. Preoccupazione a Pignola

È ricoverata in condizioni gravi una donna di 48 anni, caduta da un cavallo stamattina a Pignola provo prima dell’avvio del tradizionale palio dei muli in occasione di Sant’Antonio Abate. Una giornata di festa che è diventata di apprensione e di preghiera per le condizioni della donna, di Tito, non nuova alla partecipazione all’evento. La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 Basilicata Soccorso. Si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva a seguito di un forte trauma cranico post caduta. L’evento è stato poi annullato.