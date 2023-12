La solidarietà del Moto Club della Polizia di Stato di Potenza. A Brienza in dono il “Panettone solidale” alle famiglie in difficoltà e ai bambini

Nell’ambito delle iniziative e delle attività promosse ed organizzate per il perseguimento degli scopi e delle finalità sociali e solidaristiche, la delegazione di Potenza del Moto Club della Polizia di Stato nei giorni ha contribuito alla distribuzione del pacco alimentare per le famiglie in difficoltà economica e sociale di Brienza, regalando un “Panettone Solidale” quale dono pensato soprattutto per i più piccoli nonché un gesto di solidarietà e di vicinanza in cambio di un sorriso. Una bella iniziativa nel comune burgentino molto apprezzata dalle famiglie.

L’iniziativa – fa sapere il Moto Club della Polizia di Stato di Potenza – è stata realizzata con il sostegno del Presidio Libera Potenza “Elisa Claps e Francesco Tammone” con cui si è instaurato un rapporto di collaborazione per la realizzazione di progetti, altre manifestazioni ed eventi per la collettività allo scopo di diffondere i valori della legalità sul territorio.