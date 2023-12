Esce la raccolta “Evocazioni beat e altre poesie” di Antonio Telesca

Evocazioni beat e altre poesie è il titolo di questa silloge che comprende una selezione di ottanta scritti dell’artista, sempre all’insegna della sperimentazione linguistica, con influenze che vanno da Allen Ginsberg, Kerouac e agli altri scrittori mito della Beat generation, per passare a Walt Whitman, Federico Garcia Lorca, Edgar Lee Master, Dino Campana etc.. Un turbinio di visioni e suoni che vi faranno oltrepassare la sensazione del tempo e dello spazio all’insegna della libertà, dell’amore, del riscatto e in definitiva l’essenza della vita. In Evocazioni Beat esploreremo il mondo poetico di Antonio Telesca dei suoi predecessori Beat e come le loro parole e visioni si intrecciano per formare un canto collettivo di ribellione, ricerca, e rivelazione. Benvenuti in un viaggio letterario che attraversa l’anima stessa del movimento Beat e si proietta verso il futuro guidato dalla voce audace e indomita di Antonio Telesca. Questo volume è un’opera che sfida, che scuote le fondamenta della letteratura contemporanea e ci invita a esplorare le profondità dell’esperienza umana attraverso l’arte della poesia. La raccolta è disponibile nelle migliori librerie sul sito Porto Seguro editore e prossimamente sulle piattaforme IBS e Amazon, Mondadori e Feltrinelli store.