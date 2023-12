Muro Lucano, il Premio Internazionale di Poesie San Gerardo Majella Celebra la16^ edizione. Un faro per gli amanti della poesia

Il prestigioso Premio Internazionale di Poesie San Gerardo Majella si prepara ad accogliere la sua XVI edizione, segnando un percorso che ha avuto inizio nel lontano 2009 e che oggi rappresenta un faro luminoso per gli appassionati della poesia. Questo evento annuale contribuisce a rendere omaggio a una delle figure più amate della cultura popolare italiana: Gerardo Maiella, un uomo di fede e, soprattutto, un poeta dell’anima. Organizzato con dedizione dall’associazione Unitre di Muro Lucano, il premio si dedica a Gerardo Majella per la sua semplicità ed umiltà, qualità che emergono chiaramente nella sua persona, trasmettendo emozioni e stati d’animo in modo evocativo. Un omaggio che abbraccia la poesia stessa, un veicolo attraverso il quale è possibile esprimere le stesse sensazioni che l’uomo di fede sapeva narrare con maestria.

Il concorso, inizialmente composto da tre sezioni – poesia in lingua italiana, poesia in vernacolo e la sezione Racconti – offre un ampio spazio alla libertà di espressione, incoraggiando gli autori a condividere le proprie visioni e passioni senza restrizioni tematiche. Il periodo di svolgimento, dal 1 gennaio al 31 marzo di ogni anno, consente agli artisti di dedicarsi con attenzione e passione alle proprie opere. Un panel di giudici esperti, tra cui la prof.ssa Patrizia Del Puente, il prof. Gianni Antonio Palumbo, la Dott.ssa Maria Antonietta D’Agostino e Don Thomas Sojan John, valuta le opere in forma anonima, garantendo una selezione equa e obiettiva. La sezione narrativa vede la partecipazione di eccellenti personalità, tra cui il prof. Giuseppe Autunno e la prof.ssa Maria Antonietta Lordi.

Oltre alle sezioni principali, il premio prevede l’assegnazione di premi speciali ad opere di particolare pregio artistico e tematico, tra cui il prestigioso premio “San Gerardo Majella”, il “Città di Muro Lucano”, la “poesia straniera” e il “della critica”. Un riconoscimento che va oltre la partecipazione, celebrando opere distintive per la loro profondità e originalità. Le premiazioni, momento culminante dell’evento, si terranno nel suggestivo scenario di Muro Lucano il secondo sabato di giugno. Non solo un’occasione di celebrazione artistica, ma anche un momento per dimostrare come iniziative di questo tipo possano catturare l’interesse, affascinare e creare nuovi legami o consolidare quelli già esistenti. La poesia, come forma di espressione artistica, si avvale di un linguaggio evocativo per eccellenza, capace di trasmettere stati d’animo, emozioni e sentimenti. Un linguaggio che, in simbiosi con la musica, supera i confini e le regole predefinite, lasciando agli artisti la libertà di esprimersi. Il Premio Internazionale di Poesie San Gerardo Majella persiste come una manifestazione straordinaria, incanalando la creatività e l’arte attraverso la poesia. Un tributo all’umanità e alla sua abilità di trasmettere, attraverso le parole, il profondo intreccio di emozioni che rendono unica la nostra esperienza.

Per ulteriori dettagli e partecipazioni, si invita a visitare il sito web del premio cliccando qui.