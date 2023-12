Potenza, gli alunni dell’I.C. Torraca-Bonaventura fanno visita ai Carabinieri per l’accensione dell’Albero della Legalità

Alle ore 10:30 di ieri mattina circa 60 alunni dell’istituto comprensivo Torraca – Bonaventura di Potenza hanno inaugurato le festività di Natale con l’accensione dell’albero della Legalità allestito dai Carabinieri presso l’ingresso della sede del locale Comando Provinciale. Gli studenti, ricevuti dal Comandante Provinciale Colonnello Luca D’Amore e da una rappresentanza di militari dell’Arma, hanno avuto la possibilità di affiggere all’albero delle stelle di cartone riportanti frasi che invitano al rispetto delle leggi e del prossimo.

Numerosi i passanti della centralissima via Pretoria che si sono uniti ai più giovani per dare il via ad un periodo dell’anno in cui valori come solidarietà, altruismo e vicinanza specie nei confronti dei più bisognosi sono ancora più sentiti.