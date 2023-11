“Crea il Tuo Habitat Felice”: percorso olistico a tappe per raggiungere il vero benessere. Appuntamento a Potenza domani 1 dicembre

Gli ambienti, casa o lavoro, ci ospitano fino al 90% del nostro tempo. La loro strutturazione, materiali e disposizione degli elementi presenti al loro interno, influenzano lo stato di salute di chi li vive ogni giorno ma anche degli ospiti nel breve periodo. Come facciamo a sapere se producono effetti positivi o negativi? Chi può aiutarci a capirlo? E quali consigli utili ci consentono di trovare l’equilibrio psicofisico?

Venerdì 1 dicembre, dalle ore 17.00, Basile Casa (Via del Gallitello 72 a Potenza) apre le sue porte a “Crea il Tuo Habitat Felice”: percorso olistico a tappe per raggiungere il vero benessere, dalla “progettazione Visual 3D e ristrutturazione a 360 gradi” – ad altri aspetti fondamentali che interessano la persona, in collaborazione con altri professionisti lucani: Experience di Rossella Capobianco, Scuola di arti marziali e yoga Dan Tien – ASD La Fenice, NaturVera Bio – Cenamic Green Club e la partecipazione di Grace on the Road.

Leader da oltre 50 anni nel mondo dall’architettura d’interni, dal 2014, Basile Casa è uno studio “chiavi in mano” dedicato alla persona e gli spazi da vivere, primi in Italia, grazie alle “consulenze olistiche Feng Shui” realizzate da Experience di Rossella Capobianco: nuovo approccio, sempre più richiesto, di “vivere in armonia” con sé stessi e gli spazi in cui ci troviamo.

Nell’evento previsti altri focus su “l’equilibrio energetico”, “gusta il benessere” e “stile personalizzato”. L’ingresso è gratuito.