Sport. Torna la 24 Ore di Lavello, la classica della Basilicata

Dopo uno stop nel 2022 torna nel prossimo weekend la 24 Ore di Lavello e l’ultramaratona lucana avrà un sapore particolare, essendo dedicata alla memoria di Felice Russo, non un podista qualsiasi, ma un grandissimo amante della corsa come sinonimo di condivisione e partecipazione. A lui si deve la creazione della gara come di tantissime altre iniziative che hanno fatto conoscere le bellezze di questa e di altre zone della Basilicata e la presenza il 2 e 3 dicembre è anche un tributo alla sua figura.

Si gareggerà su un circuito di 1,053 km omologato dalla Fidal, la gara sarà valida sia per il GP Iuta 2023 che come campionato sociale del Club Super Marathon Italia, il sodalizio che con il suo ricchissimo calendario è la colonna portante di tutta l’attività amatoriale italiana. Tra coloro che hanno già dato la loro adesione anche nomi prestigiosi dell’ultramaratona e delle prove sulla distanza delle 24 Ore, come Nicolangelo D’Avanzo, Michele Rizzitelli (tesserato per l’Asd Barletta Sportiva, la società organizzatrice), Nunzia Patruno e Maria Girolama Moramarco, la portacolori dell’Happy Runners Altamura che ha già vinto la gara nel 2015.

I primati della manifestazione appartengono all’argentino Pablo Barnes che nel 2019 percorse ben 232,571 km e a Francesca Ferraro, campionessa uscente con 203,132 km. Partenza fissata da Piazza Mattei sabato alle ore 12:00. Le iscrizioni sono ancora aperte, il costo è di 40 euro. A fine gara premiazioni per i primi 3 assoluti e di categoria.

Per informazioni e iscrizioni: Asd Barletta Sportiva, https://www.timingrun.it/EventiTR/pages/percorsi/dettaglio.php?event=256 e Club Super Marathon Italia, www.clubsupermarathon.it