Totocalcio, un “13” nel Potentino. Vinti quasi 170mila euro

Il Totocalcio continua a far sognare tutti gli appassionati d’Italia e ha regalato tre vincite straordinarie ai fortunati giocatori che hanno centrato l’ambitissimo ’13’ dell’ultimo concorso. Le vincite, del valore di 167.203 euro ciascuna, si piazzano tra le più ricche di sempre da quando è partito il nuovo Totocalcio.

Una vincita è stata ottenuta online da un utente di betflag.it. Un “13” è invece stato centrato in una agenzia Eurobet di Senise, in provincia di Potenza. Il terzo “13” è stato invece vinto in una agenzia GBO Italy di Formigine, in provincia di Modena.

Questo concorso si è rivelato particolarmente ricco anche per due giocatori che hanno centrato l’11 da 6.105 euro. Tredici appassionati hanno vinto 1.106 euro ciascuno dopo aver realizzato il ‘9’. Ai trentotto giocatori che hanno centrato il ‘7’ è andata una vincita da 217 euro. Infine, ai 54 ‘5’ sono andati 53 euro e ai 102 ‘3’ 11 euro ciascuno.

Fonte: Agimeg.it