Libera, domani l’intitolazione a Potenza della “Panchina Rossa di Elisa”

Elisa, in quella calda domenica del 12 settembre del 1993, dall’appuntamento con Danilo Restivo non tornò più. Anche nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne il Presidio di Libera di Potenza, intitolato proprio ad Elisa Claps e a Francesco Tammone, assieme all’associazione Penelope, Associazione Telefono Donna e ad Articolo21, vuole ancora una volta portare Elisa lontana dal sottotetto che le fece da buia bara per 17 lunghi anni.

Sabato 25 novembre alle ore 9:00, partendo dal Presidio Legalità in Via Sinni a Potenza, ci muoveremo in corteo fino dinanzi alla Chiesa della Trinità, dove sarà collocata una panchina rossa: la Panchina Rossa di Elisa.

Un simbolo di socializzazione, la panchina, diventata anche simbolo della prevenzione e sensibilizzazione contro la violenza di genere, e che resterà per due giorni davanti alla Chiesa della SS Trinità, l’ultimo angolo di Potenza nel quale fu vista Elisa prima della scomparsa.

Martedi 28 novembre alle ore 18:00, ci ritroveremo davanti la Chiesa della Trinità per riprendere la Panchina e, con una fiaccolata, riportarla ‘’a casa’’ nel Presidio Legalità, sul palco dedicato alle Donne vittime innocenti della mafia di “Casa Nostra”.