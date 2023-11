Furti, colpita azienda edile a Vietri di Potenza. Rubati ponteggi e attrezzature per 15mila €

Ancora furti nel Potentino. Un nuovo episodio è stato registrato a Vietri di Potenza. A farne le spese in ultimo è stata un’azienda attiva nel settore edile. Dal deposito situato in località Braide, lungo la SP 94, i ladri – presumibilmente mercoledì – hanno rotto il lucchetto del cancello e una volta all’interno hanno portato via componenti per ponteggio, vale a dire tavole metalliche ed altri pezzi utili alla realizzazione dei ponteggi. Ladri che conoscevano bene queste attrezzature, dal momento che hanno preso solo i componenti che possono utilizzare anche con altre marche di ponteggio. Probabilmente hanno raggiunto il deposito con un furgone o con un camioncino, per poi fuggire attraverso la SP 94. Il proprietario ha scoperto del furto ieri mattina, quando insieme agli operai si è recato sul posto. Ha presentato denuncia ai Carabinieri della Stazione di Vietri di Potenza. Un furto di materiale di oltre 15mila euro e un danno di non poco conto per l’azienda vietrese. I militari, guidati dal maresciallo Daiana Conte – e già impegnati nel fare luce su altri episodi avvenuti nei giorni scorsi – hanno avviato tutti gli accertamenti e le indagini.

Si tratta del settimo episodio in meno di una settimana sul territorio vietrese. Ladri che molte volte risultano imprendibili perché raggiungono i territori del Potentino con auto rubate o comunque tramite i terreni, riuscendo a eludere controlli delle forze dell’ordine e gli occhi delle telecamere. E riescono a fuggire, se scoperti, tramite i terreni e in ampie zone boschive.

Claudio Buono