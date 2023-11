La Provincia di Potenza contro il dimensionamento scolastico: la Basilicata perderebbe 26 istituti. Stamattina il consiglio provinciale

Il Presidente Christian Giordano, ha convocato per oggi, mercoledì 22 novembre alle ore 10.30, un Consiglio Provinciale aperto per affrontare la questione del dimensionamento scolastico attraverso l’analisi dei criteri definiti, per i quali la Basilicata nella sua interezza dovrebbe chiudere 26 istituti accorpandoli nell’anno scolastico 2024/2025 (come da scheda allegata) e di fatto segnando un primato assoluto in Italia rispetto ai numeri attuali (73 per la Provincia di Potenza e 37 per quella di Matera che diventerebbero 56 per la provincia di Potenza e 28 per quella di Matera).

Sulla inopportunità di tali indicazioni ministeriali e l’esigenza di una forte risposta degli enti locali lucani a partire dalla Regione, il Presidente Giordano, in uno con l’Upi di Basilicata, ha più volte espresso la sua contrarietà alla luce della difesa dei presidi culturali nei piccoli comuni e soprattutto quelli delle aree montane. Di qui la decisione di invitare a partecipare al confronto in programma stamattina, esteso ai consiglieri regionali, all’assessore regionale competente, ai Sindaci dei Comuni della Provincia, ai rappresentanti di Upi e Anci, alle rappresentanze sindacali di categoria ed a quelle dei dirigenti scolastici ed infine alla rappresentanza della Consulta provinciale studentesca.