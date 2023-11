Nel Potentino un “Apiario del Benessere”. A Teana una struttura innovativa per fare un’esperienza di apiaroma multisensoriale

Una struttura innovativa per fare un’esperienza di apiaroma multisensoriale realizzata dall’azienda agricola “Al bosco delle api”. Rocco Sinisgalli racconta questo luogo emozionale

Ascoltare il ronzio delle api operaie e osservare il loro mondo. Un modo diverso per avvicinarsi alle api e conoscerle da vicino. Sarà possibile sedersi su comode sedute e rilassarsi su invitanti cuscini, come in una sauna finlandese. Insomma, un’esperienza di apiaroma multisensoriale. Dove? Presso l’Apiario del benessere, il progetto innovativo promosso dall’azienda agricola “Al Bosco delle api”, da anni impegnata in attività di apicoltura con annessa fattoria didattica e fattoria sociale con percorsi rivolti a persone con disabilità. L’Apiario del benessere è una struttura realizzata con materiali ecocompatibili che prevede l’installazione delle arnie a ridosso di una casetta in legno, appositamente modificata per il loro fissaggio e utilizzo. Si trova a Teana, nel cuore del Parco Nazionale del Pollino ed è già operativo, ma sarà funzionante in pieno a partire dalla prossima primavera per consentire al legno di assorbire tutti gli aromi dell’alveare. Diversi i trattamenti di cui si potrà beneficiare: dall’apiaroma, ossia respirare i profumi dell’alveare ricchi di resine e olii essenziali utili per il benessere di tutto l’apparato respiratorio, all’api sound, ossia ascoltare il ronzio delle api, un trattamento che favorisce il rilassamento e la meditazione, un’azione di relax in sintonia con il suono della natura. Inoltre, in tutta sicurezza, è anche possibile fare apipet didattica, in quanto all’interno della struttura si possono ospitare diverse persone, gruppi organizzati o scolaresche mentre l’apicoltore illustra e spiega come funziona un alveare rimanendo all’esterno.

Rocco Sinisgalli nel podcast parla di questo luogo emozionale.

