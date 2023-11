Tito, presentato ieri il libro “Il volto di Tito”. E’ curato da Michele Luongo, Isa Salvia e Alfonso Pascale

Rilevare le varietà artistiche, storiche e socio-culturali che contraddistinguono il Comune di Tito per rintracciare percorsi comuni che contribuiscono a rafforzare l’identità della comunità titese. È questo l’obiettivo che ha ispirato Isa Salvia (autrice dei testi e presidente dell’associazione culturale “Donne 99”), Michele Luongo (autore delle fotografie) e Alfonso Pascale, nella realizzazione del volume “Il Volto di Tito”, un progetto editoriale voluto dall’amministrazione comunale di Tito che è stato presentato nella sala convegni “Don Domenico Scavone” di Tito.

Hanno apportato il loro contributo all’iniziativa il sindaco Graziano Scavone, il vicesindaco e assessore Fabio Laurino, Guglielmo Fiore (Fototeca storica titese), oltre ai curatori del volume e all’assessore Giusy Laurino, la quale ha moderato il dibattito. “Siamo molto felici di aver presentato quest’oggi alla comunità titese questa importante inziativa editoriale – ha dichiarato l’assessore e vicesindaco del Comune di Tito, Fabio Laurino –, che sarà utile a rafforzare ancor di più l’identità ed il senso di appartenenza della nostra comunità. Ringrazio, inoltre, a nome dell’amministrazione comunale, gli autori del testo per l’impegno profuso e tutti coloro che hanno contribuito al successo di questo progetto che ci rende estremamente orgogliosi”.

La tiratura del volume, al momento, è limitata a circa 500 copie, che saranno distribuite alle autorità civili, religiose, militari e alle forze sociali della comunità, oltre ai cittadini che compiranno la maggiore età nel 2024, e verrà utilizzato come dono nelle occasioni istituzionali. Inoltre, è intenzione dell’amministrazione comunale, non appena reperite ulteriori risorse finanziarie, far stampare altre 2500 copie, di modo che ogni famiglia titese ne riceva una copia.

È possibile scaricare l’edizione digitale del volume sul sito istituzionale del Comune di Tito al seguente link CLICCANDO QUI.