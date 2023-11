Otto etichette di vini eroici della Basilicata protagoniste nel Veneto per la nuova edizione di “Vini da Terre Estreme”

Otto etichette di vini eroici della Basilicata sono state protagoniste ieri, e lo saranno anche oggi, nella prestigiosa Villa Braida di Mogliano Veneto (Treviso) della nuova edizione “Vini da Terre Estreme”, dopo l’appuntamento di fine ottobre a Matera. Ancora una volta al centro dell’attenzione di produttori, esperti, aziende di vendite in Italia e all’estero, appassionati del buon vino, è la “viticoltura eroica” costruita nel corso dei secoli da sconosciuti contadini, che per necessità hanno dovuto e saputo interpretare territori inospitali in condizioni estremamente difficili e che è rimasta tale nel tempo, tramandata di generazione in generazione. Il progetto Vini da Terre Estreme di Alvaro De Anna (Pilota Green) vuol far conoscere e trasferire questo patrimonio di valori, saperi ed emozioni, affinché venga “compreso” come essenza stessa del prodotto e del territorio che l’ha generato.

Ai vini eroici della Basilicata è dedicata una Masterclass. Guidano la degustazione Paolo Ianna Cultore del mondo del vino e Renato Grando Docente storico dell’alimentazione. Questi i vini selezionati:

100 Santi, Metodo Classico – Dragone Vini

Guarnaccino Rosato – Luigi Lauria

Spinale, Aglianico del Vulture in Anfora – Nima

Toccaculo, Petit Verdot – Battifarano

Bianco di Pietragalla – Nolè

Matitone, Primitivo della Basilicata – Crocco

Covo dei Briganti, Aglianico del Vulture – Eubea

A chiudere, una curiosità rara, Colatamurro Nero di Pietragalla

“Vini da Terre Estreme” si conferma punto di incontro privilegiato con la migliore tradizione vitivinicola “eroica” italiana, dedicando spazio e attenzione alle numerose realtà capaci di regalare questi vini straordinari che rendono ricco e variegato il nostro patrimonio enoico.

Due giornate, dedicate al mercato e alla conoscenza di questi vini unici, rivolte sia agli operatori che ai consumatori evoluti, con la presenza dei titolari delle Cantine.

Sia i professionisti (distributori, Ho.Re.Ca., media) che gli appassionati Wine lovers, avranno l’opportunità di conoscere e degustare la miglior produzione di etichette eroiche, in un percorso ideale che attraversa l’intero Paese: dal Trentino Alto Adige alla Sardegna, dalla Valle d’Aosta all’Isola di Pantelleria, passando per la Valtellina e la Costiera Amalfitana, le Cinque Terre e le pendici dell’Etna, il Friuli, le isole toscane, il Veneto, toccando l’Istria, la Dalmazia, la Serbia.

A Villa Braida, operatori professionali e wine lovers potranno assaggiare oltre 300 etichette proposte da piccole realtà della produzione vinicola eroica del nostro Paese. “Dopo il successo della recente edizione di Matera – dice Alvaro De Anna – ho pensato di proporre otto vini eroici lucani nella manifestazione che si rivolge soprattutto al mondo del vino veneto e del Nord. Piccoli-grandi vini del Sud a confronto con piccoli-grandi vini del Nord anche per stimolare a superare quello che è il punto di debolezza della filiera vitivinicola del Sud che è la scarsa aggregazione tra cantine. Non c’è un vero e proprio lavoro dei Consorzi per la promozione delle aree del Sud, ognuno va in ordine sparso. I vini del Sud sono vini molto richiesti, oltre che in Europa, soprattutto nei paesi asiatici e negli Stati Uniti. Ovviamente rappresentano un mercato di nicchia ma oggi molto “di moda”.