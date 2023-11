Transizione Digitale, domani a Tito importante evento con Comune, Tiscali, Fibreconnect e Leganet

Si discuterà della transizione digitale a Tito domani 9 novembre, alle ore 17:30 presso la sala convegni della Scuola Primaria “C. Ravera” di via Segni. “Transizione digitale: un futuro connesso per le imprese italiane”, è il titolo dell’evento di vitale importanza che vede la collaborazione tra il Comune di Tito, Leganet, Tiscali e Fibreconnect. L’obiettivo del progetto che verrà presentato a Tito il 9 novembre è quello realizzare una copertura di fibra a banda ultra-larga, aprendo le porte a un nuovo mondo di opportunità per artigiani e industriali. Il programma dell’incontro prevede un approfondimento su come questa iniziativa trasformerà il panorama industriale locale.

Parteciperanno all’incontro il sindaco di Tito Graziano Scavone, il presidente di Leganet Alessandro Broccatelli (che parlerà della fibra ultraveloce e dei vantaggi tangibili per le aree industriali), Andrea Podda, High Value B2B Director di Tiscali (relazionerà su sicurezza, efficienza e crescita e di come Tiscali sta potenziando il business), Salvatore Lombardo, Deputy General Manager di Fibreconect (relazionerà su fibre ultraveloci e la realizzazione di un futuro connesso) e in conclusione l’intervento di Luigi Vergari, Amministratore unico di ApiBas, che parlerà dello sviluppo industriale e del ruolo dell’area industriale di Tito.

Questo incontro rappresenta un’opportunità senza precedenti per scoprire come la fibra ultraveloce trasformerà il panorama industriale. È un’occasione per cogliere nuove prospettive di crescita e innovazione.

“Abbiamo voluto dare il benvenuto a questo evento – dichiara il Sindaco Graziano Scavone – convinti che lo sviluppo delle reti telematica sia un vantaggio per la crescita delle nostre aziende e il progresso della comunità”.

Si tratta in particolare di un importante appuntamento, un meeting, per gli amministratori di aziende industriali e artigiane insediate sul territorio. A conclusione dell’evento, a seguito degli interventi dei rappresentanti delle aziende del territorio, verrà servito un aperitivo con i prodotti tipici locali.

Di seguito il link a cui iscriversi per la partecipazione: https://bit.ly/FibraUltraVeloceTito