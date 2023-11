Un lucano alla guida dell’Associazione Nazionale dei Consulenti Fiscali Tributari Italiani. A Roma eletto presidente nazionale Andrea D’Onofrio

Presso il Centro Congresso Cavour, si è svolta la presentazione della neonata Associazione Con.Fi.T.I. – l’Associazione Nazionale dei Consulenti Fiscali Tributari Italiani –. Organismo di rappresentanza della categoria professionale del “Tributarista”, una figura che trova la sua regolamentazione e riferimento normativo nella Legge 4/2013. L’Assemblea Nazionale ha proceduto alla elezione degli organismi statutari ed, in particolare, il Consiglio Nazionale, guidato dal Presidente Nazionale Andrea D’Onofrio, dai Consiglieri Marco Campodonico, Stefano Giunta, Marina Rosorani, Stefano Cattaneo, Giovanni Sannino, Enrichetta Troisi, Rosario Simonte, Marco Marinelli, Mauro Pini, Paolo Laudadio. Il Collegio dei Revisori Legali nelle persone di Giuseppe Iorio, Giovanni Coccia e Silvia De Angelis. Il Collegio dei Probiviri nelle persone dei Sigg. Emidio Campitelli, Mariagrazia Valentini e Rosaria COSTA. All’Ufficio Legale è stato nominato l’Avv. Pierpaolo Viola. Nel corso dell’evento è stato eletto anche il Presidente Onorario, Arvedo Marinelli. E’ intervenuto per Confassociazione, il Prof Angelo Deiana. Il Presidente Nazionale Andrea D’Onofrionell’ambito del suo intervento ha dichiarato “la nostra associazione, è un organismo a difesa della figura professionale del Tributarista. Particolare attenzione verrà data alla formazione dei propri iscritti ed ai servizi che verranno messi a disposizione dei propri associati.”. L’Associazione, ha riferito il Presidente D’Onofrio, “già conta un elevato numero di professionisti iscritti, molti presenti in sala o collegati in videoconferenza, un dato che rappresenta la necessità della categoria di essere ben rappresentata”.