La Pro Loco Barile organizza la camminata alla scoperta del Parco del Vulture con il progetto nazionale AgroArcheoTrekking

Fervono i preparativi per la “Camminata dal Santuario della Madonna di Costantinopoli al Rifugio Monte Vulture” organizzata dalla Pro Loco Barile Aps grazie al progetto nazionale “AgroArcheoTrekking” promosso da Promozione Italia Aps e finanziato dal Ministero del Turismo in programma sabato 28 ottobre 2023. A farlo sapere il Presidente dell’associazione turistica – culturale Pro Loco Barile Aps Rocco Franciosa il quale sottolinea “esprimiamo viva soddisfazione per essere stati coinvolti dalla nostra Rete Associativa Ente Pro Loco Italiane Aps insieme a Promozione Italia Aps in un progetto nazionale di valorizzazione ambientale che punta all’inclusione sociale e all’opportunità di far scoprire le risorse storiche del Parco naturale regionale del Vulture partendo dal Santuario in onore della protettrice della comunità arbereshe barilese”. Il progetto pilota “AgroArcheoTrekking” per l’edizione 2023 sarà realizzato sabato 28 ottobre in contemporanea in cinque Regioni e Parchi naturali nelle seguenti località: a Carlentini (SR) nel Parco Archeologico di Leontinoi in Sicilia, a Mongiana (VV) centro delle Reali Ferriere Borboniche e cuore del Parco Naturale Regionale delle Serre in Calabria, a Gravina in Puglia alla scoperta delle meraviglie archeologiche e naturali del Parco dell’Alta Murgia, a Capua (CE) città storica dei “Sentieri del Re”, della Basilica Benedettina di Sant’Angelo in Formis e dell’area verde a ridosso del fiume Volturno “Torri di Federico II” in Campania, e appunto nel centro agricolo di Barile (PZ) capitale lucana enologica e porta d’accesso del Parco del Vulture in Basilicata. La tappa lucana organizzata in collaborazione con il Cai Sezione di Melfi, l’Aias Melfi Ets, il Club per l’Unesco del Vulture, il Parco del Vulture, l’Ente Pro Loco Basilicata Aps e il Comune di Barile prevede una camminata alla scoperta del parco e dei prodotti tipici accompagnati dalla Guida del Parco – AIGAE Sandro Liborio Cancellieri con partenza alle ore 9 di sabato 28 ottobre 2023 dal Santuario della Madonna di Costantinopoli di Barile (Pz) per salire al Rifugio Monte Vulture dove sarà prevista una degustazione di prodotti tipici a cura dell’Agriturismo Il Riccio di Monticchio (Pz). A seguire presso il Rifugio Monte Vulture alle ore 15 ci sarà una conferenza dal tema “Turismo sociale: una sfida da vincere” a cui prenderanno parte: Rocco Franciosa, Presidente Pro Loco Barile Aps, Anna Innocenti Presidente Pro Loco Monticchio, Antonio Murano Sindaco di Barile, Rossella Centrone Presidente Club Unesco del Vulture, Michele Moscaritolo Presidente Cai Sezione di Melfi, Francesca Verrastro Presidente Aias Melfi Onlus, Sandro Liborio Cancellieri Guida del Parco – Aigae e Francesca Di Lucchio Presidente Parco regionale naturale del Vulture.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione inviando una mail a prolocobarile@gmail.com.