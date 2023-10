III° Concorso Internazionale di Composizione “Francesco Mario Pagano”, domenica 29 ottobre a Brienza la proclamazione del vincitore

Domenica 29 ottobre, in concomitanza con l’anniversario della morte del grande giurista, alle 18:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Brienza scopriremo il vincitore della terza edizione del concorso di composizione Francesco Mario Pagano. La terna degli artisti arrivati sul podio è composta da: Maurizio Guernieri, Alex Man-Wai Cho e Keisuke Yokota. A seguire, presso l’adiacente Chiesa della Santissima Annunziata: “La musica oggi, concerto di premiazione delle opere vincitrici della terza edizione”.

L’edizione 2023 del concorso istituito nel 2021 dalla giunta comunale, ha visto la partecipazione di 21 opere provenienti da Italia, Spagna, Francia, Regno Unito, America Latina, Cina e Giappone. I lavori in concorso, senza preclusioni di stili, estetiche e linguaggi compositivi, sono stati concepiti come libera composizione per Trio oppure Duo oppure per strumento solo tra i seguenti strumenti: Violino Violoncello Pianoforte. Il tema proposto quest’anno è: “La pace internazionale”, tema di sempre più scottante attualità. I concorrenti hanno potuto trarre ispirazione sia dalle parole del grande giurista Francesco Mario Pagano, sia dall’opera “Pace Internazionale” dello scultore Angel Ricardo Dente, argentino figlio di emigranti burgentini. Una delle novità di questa edizione è infatti l’interdisciplinarietà intesa come capacità di fusione di due grandi manifestazioni artistiche: la musica e la scultura.