A Potenza il primo kart costruito a scuola con alimentazione a idrogeno in Dual Fuel. Domani l’inaugurazione all’IIS Einstein-De Lorenzo

Sabato 21 ottobre alle ore 10,00 nell’Aula Magna dell’IIS “Einstein-De Lorenzo” (Via Sicilia 4) a Potenza sarà presentata HYDROKART, il primo Kart costruito a scuola con alimentazione a idrogeno in DUAL FUEL.

Hydrokart è il frutto di una collaborazione importante tra i docenti del Dipartimento di Meccanica dell’istituto, con a capo il prof. Vincenzo Carlucci, e Rocco Giuzio, ex alunno e titolare di un’officina meccanica a Potenza.

Si tratta di un progetto sperimentale di alto valore tecnico e scientifico, realizzato a partire da un motore alimentato a benzina di un tagliaerba monocilindrico 4 tempi, con una potenza di 6,5 CV, e dall’idrogeno ottenuto dalla separazione dell’ossigeno in una cella elettrolitica. L’idrogeno così prodotto è aspirato nel carburatore, partecipando alla combustione con la benzina per circa il 20%.

Il progetto si inserisce nelle azioni di sperimentazione didattica del Dipartimento di Meccanica e rappresenta il terzo veicolo sperimentale realizzato dall’istituto. La prima vettura Urban Concept (che ha partecipato alla Shell Eco-marathon in Germania) è stata costruita nel 2009, ed ha un motore ibrido. La seconda è del 2014 e presenta un motore alimentato da due batterie, dunque a completa trazione elettrica.

L’idea di progettare e costruire un tale veicolo “ecologico” nasce nell’anno scolastico 2022/2023 dopo alcune lezioni tenute in aula sulle diverse fonti di energie rinnovabili e dopo la lettura del libro “Cercasi energia” di Andrea Moccia, divulgatore scientifico di Geopop. Il grande interesse degli studenti per i temi di sostenibilità ambientale, unito alla loro passione per i motori, ha rappresentato la “scintilla” per il progetto didattico. Il progetto è stato curato anche dal punto di vista della comunicazione grafica, poiché gli studenti di Meccanica, guidati dal prof. Alfredo Parisi hanno studiato e realizzato il logo della “scuderia” dell’istituto.

Le attività svolte hanno anche l’ambizioso fine di avvicinare gli studenti, e in particolar modo le studentesse, alle discipline STEM. Da recenti rilevazioni statistiche, infatti, le ragazze che scelgono corsi di laurea e carriere tradizionalmente maschili, come l’ambito Stem (Science, Technology, Engineering e Mathematics), sono molto meno rispetto ai ragazzi.

La mattinata si aprirà con il benvenuto del Dirigente Scolastico prof. Domenico Gravante, e con gli interventi di Donatella Merra, Assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata, Christian Giordano, Presidente della Provincia di Potenza, di Claudia Datena, USR Basilicata di Gennaro Guerriero della Scuderia “Lupi della Lucania”, , di Moni Bevilacqua, Presidente dell’ACI di Potenza, di Antonio Lucente, giornalista e pilota lucano.

Saranno poi proprio le studentesse frequentanti le classi interessate dalla sperimentazione, guidate dai docenti Vincenzo Carlucci e Patrizia D’Andria a presentare HydroKart alla stampa e agli intervenuti, svelando i dettagli tecnici della progettazione e della realizzazione.