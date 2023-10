Il nuovo Dirigente della Casa Circondariale di Potenza Paolo Pastena incontra il Prefetto di Potenza Michele Campanaro

Il nuovo Dirigente della Casa Circondariale “Antonio Santoro” di Potenza Paolo Pastena, ha in contrato presso il Palazzo del Governo il Prefetto Michele Campanaro. Il Dottor Paolo Pastena arriva a Potenza dopo aver diretto il carcere di Avellino ed è stato anche direttore reggente della Casa Circondariale di Eboli, in avvicendamento, con la Dott.ssa Maria Rosaria Petraccone già direttore reggente dell’Istituto potentino. L’incontro è stata l’occasione per un primo, reciproco scambio di vedute su argomenti di interesse comune, afferenti alle delicatissime attività che fanno capo all’amministrazione penitenziaria e alle criticità del sistema carcerario. Per quanto riguarda la Casa Circondariale di Potenza il Direttore Pastena ha voluto presentare le iniziative in corso: dagli interventi di ristrutturazione e di adeguamento delle sezioni, ai percorsi di formazione del personale e ai numerosi progetti trattamentali di inclusione sociale e lavorativa per i detenuti.

Il Prefetto Campanaro, che ha già avuto modo di partecipare a diverse iniziative promosse dall’Istituto penitenziario del capoluogo, si è compiaciuto ed ha assicurato tutto il sostegno possibile, rivolgendo un particolare ringraziamento a tutto il personale, uomini e donne della polizia Penitenziaria e delle funzioni centrali, che con il loro contributo, e il loro difficile intenso lavoro assicurano l’affermazione della giustizia e della sicurezza sociale.

Al termine, il Prefetto ha formulato i migliori auguri di buon lavoro al dott. Pastena, auspicando la prosecuzione di strette e proficue sinergie, nel rispetto delle reciproche competenze.