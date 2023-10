Grande serata di wrestrling a Vaglio Basilicata. Vince il belga Mike D Vecchio

È stata davvero una serata di grande wrestling quella che si è tenuta ieri sera, domenica 15 ottobre, al “Moonlight Disco” di Vaglio Basilicata. Protagonista l’evento “Premium Cup” promosso dalla lucana Asd Premium Championship Wrestling. Lungo tutto l’arco dello show si è tenuto un torneo in cui 8 wrestlers di calibro internazionale si sono sfidati in incontri ad eliminazione diretta per decretare, appunto, il vincitore della prima edizione della “Premium Cup”. A terminare la serata a braccia alzate verso il pubblico è stato il belga Mike D Vecchio, che si è aggiudicato il torneo e la coppa dopo aspre battaglie sul ring. Ma andiamo con ordine ed esaminiamo i risultati del torneo. Nel primo match il francese Aigle Blanc ha superato il belga MBM per schienamento, aggiudicandosi la qualificazione alle semifinali. Nel secondo Mike D Vecchio ha superato il romano Flavio Augusto con la medesima modalità guadagnando, anche lui, la qualificazione al turno successivo. Nel terzo il campano Sebastian De Witt ha vinto per schienamento contro Flowey Queen, accedendo alle semifinali. Nel quarto il romano Karim Brigante ha superato il milanese Lupo per schienamento in un match inedito tra veterani del wrestling italiano.

Nelle semifinali Aigle Blanc ha battuto Sebastian De Witt per schienamento, guadagnando l’accesso alla finalissima. Analogo risultato per Mike D Vecchio che ha sconfitto Karim Brigante nella medesima maniera. Quindi, si è tenuto un match speciale, al di fuori del tabellone del torneo, nel quale il beniamino del pubblico locale, nonché presidente della Premium Championship Wrestling, Rocky “Il Brigante Lucano” Laurita ha battuto per schienamento il veterano britannico, nonché ex-WWE, James Mason, procurandosi un successo di grande prestigio per la propria carriera.

Nella finalissima del torneo, infine, Mike D Vecchio ha battuto Aigle Blanc per schienamento, al termine di una sfida spettacolare, senza esclusione di colpi, attestandosi come vincitore della Premium Cup. Un alloro prestigioso per la sua precoce, ma già importantissima carriera. Grande soddisfazione per il pubblico accorso allo spettacolo e per gli organizzatori per l’ottima riuscita dell’evento.

(Foto in pagina di Michele Ippolito e Giuseppe Cuozzo)