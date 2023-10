Rapina in una gioielleria di via Pretoria a Potenza. Armati di coltello portano via monili in oro

Due uomini armati di un coltello hanno fatto una rapina, stamani, in una gioielleria di Potenza, in pieno centro storico. Si è trattato di un’azione rapida, che ha colto di sorpresa il proprietario. I due sono fuggiti a piedi tra i vicoli di via Pretoria. Non è stato ancora quantificato l’ammontare della refurtiva, consistente in una serie di monili. Sono in corso indagini da parte della Squadra Mobile della Questura. (ANSA)