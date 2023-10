«Big see awards», giovane architetto di Potenza vince un prestigioso premio internazionale

E’ lucana la professionista che ha vinto il prestigioso premio internazionale “Big See” in Slovenia. Si tratta di Irene Livia Pace, architetto di Potenza, 38 anni. Quello a cui ha preso parte la professionista potentina è uno dei più importanti concorso mondiali nell’ambito dell’architettura e del design, settori in cui opera Pace. Ad essere premiato il suo progetto denominato «Casa_V01», che è stata realizzata in campagna in provincia di Ragusa su un’area di circa 7 mila metri quadri, con piantumazione di alberi da frutto e olivi. L’architetto potentino si è laureata in Architettura all’Università degli Studi di Roma Tre e per diversi anni, fino al 2017, è stata in Sicilia per proseguire nella sua formazione e dal 2017 ha aperto uno studio a Potenza.

La premiazione per Pace durante la Ljubljana Design Week. Alcuni clienti avevano chiesto a Pace di realizzare una casa molto luminosa, con un’ampia zona giorno circondata da vetrate e altre stanze come uno studio, camera per ospiti e per servizi.

«Il progetto – ha spiegato Pace intervistata dalla Gazzetta del Mezzogiorno – attinge alla tradizione degli edifici tipici dall’architettura rurale: riprende le facciate a capanna delle case contadine e dei capannoni agricoli, che spesso prevedevano un accostamento di volumi e di tetti. Dall’architettura rurale – aggiunge – riprende soprattutto la semplicità delle forme, derivanti in modo naturale dalle funzioni che ospitano. Così su una piastra di cemento si affiancano due volumi: il primo contiene la zona giorno con il grande affaccio verso l’uliveto, il secondo i servizi e la zona notte. Tramite l’operazione di sottrazione dei volumi vengono ricavati i terrazzi, immaginati come ulteriori stanze all’aperto, da attraversare e da attrezzare per lo svolgimento di ulteriori funzioni».

redazione