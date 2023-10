Omicidio sul lavoro, a Bella al via raccolta firme a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare

A Bella in Municipio è possibile firmare la proposta di legge di iniziativa popolare su “omicidio sul lavoro” su iniziativa dell’Usb e della Rete Iside. Inoltre domenica 8 ottobre in mattinata ci sarà un banchetto raccolta firme in piazza Plebiscito a Bella. Lo riferisce il consigliere della Provincia di Potenza Carmine Ferrone (Pd) che si occuperà dell’autentica delle firme. La legge di iniziativa popolare introduce il reato di omicidio e lesioni gravi o gravissime sul lavoro e continua a riscuotere adesioni in tutta Italia: sono già migliaia, infatti, le persone che hanno firmato ai banchetti o online.

USB e Rete Iside, insieme ad altri soggetti politici e sociali, sono convinte che in questo modo si possa, finalmente, dare un freno alla strage di lavoratori e lavoratrici in corso nel nostro Paese: tramite l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro vogliamo un effetto pratico immediato, uno strumento di deterrenza reale contro chi taglia sulle misure a tutela di lavoratrici e lavoratori.

La recente strage di Mestre, come gli operai uccisi a Brandizzo mentre lavoravano sulla linea ferroviaria Milano-Torino – secondo i promotori della legge – sono esplicative di un mondo del lavoro dove ormai si rischia la vita quotidianamente. Troppo spesso, infatti, le misure a tutela di salute e sicurezza sul lavoro vengono ignorate o aggirate, fino ad arrivare a manomettere i dispositivi di sicurezza: tutto in nome del risparmio e dell’aumento dei profitti.