Ladri in azione al cimitero di Vietri di Potenza. Spaccano il finestrino e portano via una borsa

Ladri in azione questa mattina a Vietri di Potenza. Un colpo è stato messo a segno al cimitero, dove una famiglia si era recata per salutare i propri cari poco prima di mezzogiorno. Parcheggiata l’auto nell’area destinata ai parcheggi, dopo la visita, la proprietaria dell’auto si è accorda di un vetro in frantumi e ha subito pensato al gesto dei ladri. Tanto che all’interno non ha trovato la borsa contenente un borsello con alcune decine di euro, tutti i documenti, e anche un altro borsello contenente alcune medicine.

Immediatamente la proprietaria, una donna di Vietri, ha allertato i Carabinieri che sono giunti sul posto per i rilievi del caso e per accogliere la denuncia della donna. Al vaglio dei Carabinieri, guidati dal Maresciallo Daiana Conte, sia le testimonianze di cittadini che anche le telecamere di sorveglianza che sono sparse sul territorio e anche in prossimità degli incroci che portano al cimitero.

Claudio Buono