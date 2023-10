Vendono merce contraffatta e fuggono alla vista della Polizia Locale. A Potenza consistente sequestro di merce e capi di abbigliamento

A Potenza questa mattina sequestrato dalla Polizia locale “un consistente quantitativo di merce e capi di abbigliamento di provenienza sconosciuta, recanti marchi con ogni probabilità contraffatti” si legge nel verbale. L’intervento è stato portato a termine da personale dell’U.O. Polizia Commerciale e Amministrativa, coordinato dal capitano Michele Bollettino, con la supervisione del vicario comandante, il maggiore Vincenzo Manzo, nella mattinata di sabato 7 ottobre 2023, in via della Fisica, nell’ambito dei programmati servizi di controllo per la tenuta del mercato mensile, relativamente all’azione di contrasto al fenomeno dell’abusivismo commerciale e alla vendita di merce contraffatta, attività che la Polizia locale del capoluogo continua a portare avanti. Non è stato possibile procedere all’identificazione delle persone straniere che esponevano per la vendita la merce sequestrata, essendosi le stesse date alla fuga alla vista della pattuglia degli operatori. Sono in corso indagini per definire l’identità dei responsabile, anche attraverso l’acquisizione di filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza. La merce era collocata lungo il percorso del mercato mensile, occupando spazi non rientranti tra quelli regolarmente concessi per la vendita ambulante, “alimentando così il fenomeno dell’abusivismo in danno di chi vende perché autorizzato, e creando il più delle volte minaccia alla sicurezza e all’ordinato svolgimento delle operazioni mercatali”, hanno spiegato dalla Polizia locale.