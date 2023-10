Carabinieri, cambiano i comandanti in provincia di Potenza. Sono sei i nuovi ufficiali in servizio

Il colonnello Luca D’Amore, a capo del Comando provinciale di Potenza dei Carabinieri, ha presentato, a Potenza, i sei nuovi ufficiali che guideranno i presidi territoriali dell’Arma. Si tratta del tenente colonnello Erich Fasolino, che assume la guida del Reparto operativo di Potenza; del maggiore Susanna Bisegna, nuovo comandante della Compagnia di Melfi; del maggiore Rolando Giusti, che dirigerà la compagnia di Potenza; del tenente Davide Marcucci, comandante del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Lagonegro; del capitano Mario Sauchelli, che va a dirigere la Compagnia di Acerenza; del tenente Nunzio Pugliese, che va al Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Potenza.

“Devo ringraziare il Comando Generale – ha detto D’Amore – che ha prestato grande attenzione alla Basilicata, inviando profili molto qualificati. Sono arrivati ufficiali pronti a mettersi al servizio della popolazione lucana. Ho detto loro di comprendere bene la realtà in cui si trovano, affidandosi a collaboratori importanti e comandanti di stazione ormai collaudati. Già dai prossimi giorni – ha concluso – riprenderanno fenomenologie particolari di reati, quali furti e truffe agli anziani: stiamo già lavorando in maniera preventiva per dare garanzie di sicurezza alla comunità”.

Fonte: ANSA