Paura a Balvano, abitazione in fiamme. Donna tratta in salvo, soccorso un Vigile del Fuoco

In fiamme una struttura a Balvano, che ha preso fuoco in contrada Pigna. Ad accorgersi dell’incendio alcuni cittadini della zona, che hanno notato del fumo intenso fuoruscire dalla struttura, realizzata subito dopo il terremoto del 1980. All’interno di uno degli appartamenti vive una donna. A metterla in salvo è stato un uomo di Balvano che è entrato nella struttura per portarla fuori. Riuscendoci. Sul posto immediato intervento dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri e dell’amministrazione comunale. Le fiamme all’interno hanno fatto non pochi danni, distruggendo anche del materiale di un commerciante ambulante che custodiva all’interno della struttura.

Quasi certamente arriverà nelle prossime ore l’inagibilità della struttura danneggiata dalle fiamme. Sul posto anche il 118. I sanitari hanno soccorso un Vigile del Fuoco che ha accusato un malore durante le operazioni di spegnimento.

redazione