Construction Pop Again: 7 ottobre in musica con Indio e la sua Stella a Tito in Largo Marconi

Sabato 7 Ottobre Sotto il Castello APS, in Largo Marconi 4, nel centro storico di Tito, accoglierà un ospite d’eccezione in occasione della chiusura della mostra Construction Pop Again di Massimo Lovisco: il cantautore Indio e la sua Stella si esibirà in un onirico set acustico ispirato alle opere presenti.

Construction Pop Again, visitata da circa 1000 persone, ha portato in mostra alcuni dei lavori rappresentativi della produzione di Lovisco. Dai reportage fotografici per riviste e gruppi musicali (dai Kraftwerk a Nick Cave passando per Placebo e Einsturzende Neubauten), alla serie ID presentata al Macc di Calasetta durante una residenza artistica o Provvisorio Persistente, una riflessione sulla percezione della fotografia fatta con smartphone.

In Construction Pop Again è possibile ascoltare in anteprima anche l’ultimo lavoro di Loveiscoil, il progetto musicale di Lovisco in uscita a dicembre in cui partecipa anche Indio e la sua Stella.

Massimo Lovisco (Potenza 1976) si è formato al Dams arte dell’Università di Bologna dove si è laureato in psicologia dell’arte e ha collaborato per testate musicali come fotografo. La sua ricerca, partita dallo studio della fotografia come processo sensoriale, è approdata alla realizzazione di progetti ed installazioni site-specific che vanno oltre la materialità dell’opera incentivando il fruitore ad essere parte attiva del lavoro. La sua attività artistica è incentrata anche sui suoni (ambientali e sintetizzati) e sulla sperimentazione musicale. Negli anni ha esposto in rassegne in diverse istituzioni nazionali ed internazionali, MACC di Calasetta, Loop Festival Barcellona, Biennale di Venezia Padiglione Basilicata, Museo Pecci di Prato.

Antonello Favale (Potenza, 1981), cavalcando l’onda del grunge degli anni 90, con la band Entropia, realizza due dischi inediti che gli permetteranno di oltrepassare il confine regionale e partecipare a vari contest nazionali: Emergency festival, Tour music fest, Sanremolab, etc. Nel 2000 fonda Indio e la Sua Stella influenzato dalle esperienze e dalle conoscenze avvenute nel corso degli anni, progetto variopinto di generi musicali, dal cantautorato all’hard rock. Molteplici sono le collaborazioni nel corso degli anni che hanno permesso alla band di realizzare due album pubblicati nel 2010 e nel 2013, un contratto discografico con l’etichetta Simbiosi di Roma. Nel 2021, dopo l’incontro con il maestro di violoncello Vito Stano, Indio realizza alcuni brani cantautorali in cui evidenzia il suo amore per gli archi.

Attualmente, a seguito dell’uscita dell’ultimo Ep, è impegnato in varie date live per la presentazione dello stesso.

Sotto il Castello è un’APS operante sul territorio lucano dal 2014, organizza eventi, laboratori, mostre e promozione della lettura attraverso diverse modalità. Nasce come strumento per la comunità, per raccontarsi e raccontare la realtà con occhio attento al locale, ma aperto al globale. Sotto il Castello crede nella forza della formazione permanente e considera le differenze e la molteplicità di valori uno stimolo alla realizzazione della propria missione e, in quest’ottica, co-progetta e concretizza le proprie attività.