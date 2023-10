Arredare case e uffici seguendo le regole dell’antica pratica orientale. La storia della designer lucana Rossella Capobianco

L’interior designer arreda case e uffici seguendo le regole dell’antica pratica orientale che favorisce armonia e benessere

ll Feng Shui è un’antichissima pratica orientale il cui scopo è ristabilire l’armonia e il corretto flusso energetico nell’ambiente in cui viviamo. In pratica esistono delle regole ben precise su come organizzare e arredare la proprio casa, o il proprio ufficio, per favorire il benessere, la serenità e la produttività delle persone. Una filosofia orientale che può avere ricadute pratiche sulla nostra quotidianità e che si sta diffondendo sempre di più. Fino ad una decina di anni fa, architetti e interior designer lavoravano sul fattore estetico per arredare una casa mentre oggi prestano sempre maggiore attenzione al tema delle forze energetiche e del benessere tra le mura domestiche.

In Basilicata, esperta di feng shui, è Rossella Capobianco, designer, imprenditrice, nonché personal coach di benessere. Ha creato un concept – Basile Experience – che nasce dalla sua esperienza nel settore dell’arredamento e si evolve secondo le pratiche del benessere e del recupero di oggetti in disuso.

In questo podcast (disponibile cliccando qui) Rossella Capobianco ci racconta il suo percorso di formazione e come, nel concreto, riesce ad applicare la filosofia feng shui nel suo lavoro.