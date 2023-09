Potenza, in giro con un coltello e un proiettile. 18enne scoperto e denunciato dalla Polizia

La Polizia di Stato ha deferito all’Autorità Giudiziaria un diciottenne trovato in possesso di un coltello e un proiettile a Potenza. Tale risultato è stato raggiunto nel corso dei servizi di controllo del territorio, intensificati dal Questore di Potenza Giuseppe Ferrari nei principali luoghi di ritrovo giovanili del capoluogo. Nella tarda serata di sabato, personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nella zona della movida notturna potentina notava dei giovani che, alla vista degli operatori, tentavano di allontanarsi. Le due volanti intervenute sul posto, nonostante il notevole afflusso di persone, riuscivano a fermare ed identificare i giovani. Si trattava di tre ragazzi, due minori e un diciottenne, di Melfi, che si erano recati a Potenza con l’autobus per trascorrere la serata.

Il neomaggiorenne, in evidente stato di agitazione, veniva trovato in possesso di un proiettile, un coltello e di una piccola quantità di sostanza stupefacente. Alla luce dei fatti, il diciottenne veniva denunciato per detenzione abusiva di armi e munizioni. Inoltre, allo stesso veniva contestato l’illecito amministrativo di cui all’art. 75 D.P.R. 309/1990 per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.