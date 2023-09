Choco Italia, il festival itinerante del cioccolato a Potenza dal 28 settembre al 1° ottobre

Con l’arrivo della stagione autunnale riparte il festival itinerante del cioccolato artigianale firmato dall’Associazione Italia Eventi. Un’occasione unica per gli appassionati del mondo dei dolci, che avranno l’opportunità di degustare tanti prodotti e realizzare una spesa di qualità direttamente dai produttori. La prima tappa si terrà a Potenza, in Piazza Mario Pagano, da giovedì 28 settembre a domenica primo ottobre, ininterrottamente dalle ore 10 a mezzanotte e ad ingresso gratuito. Saranno quattro le regioni d’Italia da cui arriveranno gli artigiani e i produttori di Choco Italia che consentiranno un viaggio organolettico tra dolcezze, eccellenze e tipicità. L’iniziativa è patrocinata dal comune di Potenza, grazie alla disponibilità del sindaco Mario Guarente e dell’assessore Stefania D’Ottavio, e realizzata in collaborazione con l’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi e l’Associazione The Chocolate Way.

“Anche il cioccolato merita di essere declinato al plurale, c’è un mondo dietro questa dolcissima parola. Ecco perché durante le varie tappe di Choco Italia ci impegniamo a fare corretta informazione e a valorizzare varietà e tipicità. Uno stile di vita salubre parte dalla consapevolezza di ciò che mangiamo”, sottolinea il presidente di Italia Eventi Giuseppe Lupo.

Tra le novità di quest’anno vi sarà “La Sana Merenda”. Ai visitatori sarà proposto il pane dell’antico Panificio Cipì di Via Pretoria, accompagnato da una crema spalmabile artigianale realizzata con la nocciola di Giffoni IGP dell’Azienda Agricola Nobile. Un’idea salutare di merenda che riavvicina ai prodotti artigianali, occasione anche per sostenere un’associazione locale. Difatti, acquistando una spalmabile alla nocciola si sosterrà anche la Comunità educativa il Quadrifoglio e il Quadrifoglio Children, realtà impegnate in numerosi progetti a sostegno dell’infanzia e dell’adolescenza, coordinate da Jessica Basentini.

Una rete internazionale per il cioccolato di qualità – The Chocolate Way rappresenta la prima rete internazionale che celebra la cultura, la tradizione e la storia del cioccolato in Europa. L’obiettivo è promuovere e mettere in collegamento i distretti storici europei del cioccolato di alta qualità, per riscoprirne e promuoverne la tradizione, la cultura e il valore. Italia Eventi è uno dei membri di questa associazione internazionale.

I prodotti di Choco Italia – Sono quattro le regioni che, con i loro prodotti e produttori, caratterizzano questa prima tappa autunnale a Potenza di Choco Italia. Oltre ad alcune realtà lucane, dalla Campania sarà possibile ritrovare un’azienda di Angri che produce cioccolato artigianale e cremini di tutti i gusti, tra cui una tipologia alla mela Annurca. Imperdibile lo spazio dedicato alla nocciola di Giffoni IGP, dove non solo sarà possibile trovare la crema spalmabile artigianale e la nocciola proposta tal quale, ma anche il croccante di nocciole realizzato al momento. Il miele pregiato, di varie tipologie, giungerà da Capaccio Paestum, mentre caramelle, lecca lecca e marshmallow da Napoli. Numerosi i dolci al cioccolato e di tradizione partenopea.

Dalla Calabria arriverà un carico di liquirizia: dolce e grezza, caramelle e panetti per preparare il liquore con un’antica ricetta calabrese. Dalla Sicilia il pregiato e antico cioccolato di Modica, ma anche spalmabili realizzate sia con questa tipologia di cioccolato che con il pistacchio di Bronte. Sarà possibile anche gustare il croccante siciliano realizzato con le mandorle, il pistacchio ed il sesamo, realizzato sul momento. Non mancheranno torrone, realizzato in vari gusti, praline, cannoli siciliani, cassate e dolci con la pasta di mandorla.

Aperto tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 24, ad ingresso gratuito. Media partner dell’iniziativa il blogzine Rosmarinonews.it