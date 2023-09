Michele Buono, promessa lucana della boxe. Vince il campionato FPI a Marcianise e si laurea campione

Boxe, Michele Buono di Tito vince semifinale e finale del campionato FPI Campania (Fiamme Oro) a Marcianise “Terra di Pugili” e si laurea campione della regione pugilistica più quotata del territorio nazionale

Campania il pugile di Tito Michele Buono sul gradino più alto del podio dei 67 kg. Gli avversari di categoria campani devono arrendersi alla determinazione e abilità dell’avversario. Il giovane pugile della Briganti Boxing/Nerone, nel suoi match più attesi dal punto di vista tecnico affrontava in semifinale Grillo della Medaglie d’oro di Marcianise del grande M° Munno e Borrelli della Napoli Est favorito alla vittoria finale sulla carta. Non gli ha dato scampo, chiudendo ai punti, dopo due match vinti all’unanimità . Buono li ha dominati tatticamente e soprattutto con la potenza dei suoi colpi, sotto l’attenta guida del suo maestro Fulvio Simone, che lo ha plasmato.

“Il nostro Brigantaccio Michele al suo esordio in un campionato FPI si aggiudica la semifinale contro il beniamino di casa in un match portato sul piano tattico scelto, dimostrando qualità e intelligenza, unite alla tanta sostanza e determinazione che mette sul ring cercando di conservare energie preziose per la finalissima considerato gli acciacchi influenzali del momento”, fa sapere il suo staff.

La finale combattuta contro il favorito del campionato non lascia dubbi ai giudici sulla prestazione superlativa del giovane pugile titese della Briganti Boxing/Nerone che si aggiudica tutte le riprese sia sotto l’aspetto tecnico tattico che di sostanza, annullando la pregiovole boxe del giovane più esperto sfidante a favore della sua grande prova di carattere.

Per Buono è la prima vittoria in un campionato della Federazione Pugilistica Italiana, completando come miglior Pugile del Campionato Youth Fpi Campania, all’unanimità. Stacca così il pass per le finali italiane di fine ottobre a Copertino (LE) con fiducia e un nuovo obbiettivo da raggiungere. “Doverosi ringraziamenti – fa sapere lo staff – al M° Nerone per il supporto, al Moffa Team per le opportunità, al Team Foglia , le Fiamme Oro e la FPI per l’organizzazione , fa sapere lo staff che lavora con il giovane titese”.

