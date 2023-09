Muro Lucano, l’ASD Marmo Platano punta sul calcio femminile: “Il calcio non è uno sport per uomini”

Lo stadio “Rigamonti” è pronto ad ospitare giovani calciatrici

Il calcio si veste di rosa anche al Rigamonti. L’ASD Marmo Platano investe nelle giovani del comprensorio per allestire delle squadre che potranno partecipare ai campionati femminili e offrire al territorio una nuova realtà su cui puntare: “Il calcio femminile – evidenzia il Presidente dell’ASD Gianfranco Pucillo – è un movimento in forte espansione in Italia, ma poco conosciuto in realtà piccole come le nostre”. A livello locale e in generale nelle regioni, il calcio femminile è poco praticato e le strutture sportive magari non sono neanche attrezzate per ospitare le ragazze. “Noi abbiamo la fortuna di avere un impianto sportivo con una disponibilità adeguata di spogliatoi e servizi – rimarca il Presidente – e abbiamo lo staff tecnico giusto, con la presenza di una donna che il calcio femminile l’ha praticato ad alti livelli, sdoganando un pregiudizio per troppi anni sedimentato nei cuori delle persone”. Il calcio femminile nel Marmo Platano potrebbe non essere più un tabù: “Una vittoria non solo per la società – afferma Gregorio Troiano responsabile del settore giovanile dell’ASD Marmo Platano – ma per tutta la comunità. “L’ASD Marmo Platano – dichiara Troiano – organizzerà delle sedute sperimentali per capire realmente se ci sono le condizioni, e soprattutto i numeri, per avere un solido organico femminile e cominciare a ragionare su un progetto lungimirante e pieno di soddisfazioni”. L’invito a partecipare ad una seduta d’allenamento è rivolto particolarmente alle bambine nate tra il 2011 e il 2018, perché le basi per un lungo percorso poggiano sulle gambe delle giovani generazioni. “In questi giorni parliamo molto di rispetto verso le donne e le ultime notizie di cronaca testimoniano quanto sia importante sensibilizzare i nostri giovani sul tema – si rammarica il responsabile della comunicazione dell’ASD Marmo Platano Pierangelo Ferrara – e forse è arrivato il momento anche per noi di fare qualche cosa di concreto, di tangibile e dall’alto valore culturale ed educativo”. “Siamo certi che questo progetto potrà avere un lungo respiro – chiosa Pucillo – e siamo convinti che i genitori appoggeranno la nostra iniziativa con il massimo dell’entusiasmo”.