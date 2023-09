Azione Basilicata, doppio Appuntamento con Carlo Calenda e Matteo Richetti sabato 23 a Potenza e Lauria

Due importanti appuntamenti per “Più libera, più forte”, la festa regionale di Azione Basilicata, con Carlo Calenda e Matteo Richetti a Potenza e Lauria.



Dopo Matera la seconda tappa di “Più libera, più forte”, la prima festa regionale di Azione Basilicata, si svolgerà a Lauria presso la Villa Comunale, in largo Plebiscito, alle ore 18. I protagonisti dell’incontro saranno il segretario nazionale di Azione, Carlo Calenda, e il capogruppo alla Camera, Matteo Richetti Oltre ai due esponenti nazionali, parteciperanno anche il referente cittadino di Azione Lauria, Michele De Clemente, il consigliere regionale e membro della segreteria nazionale di Azione, Marcello Pittella, e il segretario regionale di Azione Basilicata, Donato Pessolano.



Sempre sabato 23, alle ore 15, Matteo Richetti sarà presente a Potenza per l’inaugurazione di una nuova sede di Azione Basilicata. L’evento avrà luogo in piazza della Costituzione italiana 77 e vedrà la partecipazione dei vertici regionali del partito, dei membri della segreteria provinciale di Potenza, dei referenti dei circoli territoriali e di una delegazione degli Under30 di Azione Basilicata.