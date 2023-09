Eccellenze Lucane 2023, a Firenze premiati Dell’Osso, Figliuolo, Belardi, Colicigno e Giordano

Nel cuore della Firenze popolare si è conclusa la settima edizione della Settimana Lucana, la kermesse di musica, cinema, teatro e cultura promossa e organizzata dall’Associazione culturale lucana all’interno dell’Estate fiorentina, per celebrare il gemellaggio antropologico tra due terre lontane ma non distanti. Un viaggio metaforico alla scoperta delle proprie radici che parte dalla Basilicata e arriva all’ombra del giglio con sette giorni di eventi, concerti, spettacoli e celebrazioni. Nell’ambito dii Eccellenze Lucane 2023 sono stati assegnati i Premi. La prima edizione della sezione Ricerca e medicina, che è intitolata alla memoria del neurochirurgo Pasquale Mennonna, protagonista nel 1984 dell’intervento che salvò la vita al capitano della Fiorentina Giancarlo Antognoni, è andato a Liliana Dell’Osso, di Bernalda, psichiatra e docente universitaria nel 2022 eletta presidente della Società italiana di Psichiatria.

Eccellenze Lucane è l’evento che a Firenze rende omaggio agli esponenti della società che hanno origini in Basilicata e si sono distinti fuori dalla loro regione. Tra i premiati dell’edizione 2023 il generale Francesco Paolo Figliuolo, al vertice del Comando operativo interforze dello stato maggiore della difesa e ora anche commissario straordinario per la ricostruzione in Emilia Romagna, Marche e Toscana. Figliuolo non ha potuto partecipare alla premiazione odierna per altri impegni istituzionali. Gli altri premiati sono la docente e scrittrice Agnese Belardi, la giornalista Lorenza Colicigno, e il fumettista Giulio Giordano.

Menzione speciale all’associazione Telefono Donna Potenza, centro di ascolto per donne vittime di violenza. La premiazione ha chiuso la settima edizione della Settimana Lucana, un festival che ogni anno richiama a Firenze oltre 5.000 persone. Sono stati organizzati 15 eventi di musica, teatro, cinema e culturali.