Formazione, tre consiglieri lucani tra i 40 selezionati in tutta Italia per partecipare alla Scuola Anci

È iniziata l’undicesima edizione del Forsam il corso di formazione in amministrazione municipale promosso dall’Anci. 40 amministratori under 36 sono stati selezionati in tutta Italia per partecipare alla Scuola Anci per giovani amministratori, dove sono rientrati anche 3 amministratori Lucani: Antonio Giuralarocca e Renato Martucci, Consiglieri del Comune di Tolve, e Giuseppina Paterna, Consigliera del Comune di Ruoti.

Un executive master della durata di 300 ore suddivise fra attività d’aula, project work e studio individuale in collaborazione con esperti delle materie oggetto del corso: Finanza locale, Trasformazione digitale e Innovazione territoriale, Diritto amministrativo e degli Enti locali, Fonti e strumenti di finanziamento, Urbanistica e Territorio, Servizi pubblici locali, Gestione e valorizzazione delle risorse e Welfare e Coesione territoriale.

Ad inaugurare l’undicesima edizione del ForsAM, la Summer School tenutasi il 14-17 settembre u.s. presso Contursi Terme. “Una grande opportunità potersi confrontare con colleghi provenienti da tutta Italia. Sicuramente le nozioni che apprenderò saranno utili per l’amministrazione del territorio” afferma Antonio Giuralarocca. Il Forsam, dichiara Giuseppina Paterna “rappresenta un’occasione unica per poter approfondire e innovare le nostre competenze grazie ad un programma di alta formazione da trasferire poi nella gestione del territorio ”. Per Renato Martucci “Gli interpreti dell’azione amministrativa non possono più prescindere da una preparazione adeguata e specialistica sui temi che riguardano da vicino gli enti comunali. Grazie all’ANCI per la preziosa possibilità di formazione e di confronto che ci riconosce. Oltre al ringraziamento, non potrà che esserci il massimo impegno per trasformare questa possibilità in un’opportunità per le nostre comunità”.