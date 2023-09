Produzione del vino in Basilicata. Quest’anno almeno il 30 % in meno rispetto allo scorso anno

Nel 2023 la produzione di vino in Basilicata dovrebbe attestarsi intorno a 68 mia ettolitri, con un calo del 30 per cento rispetto al 2022, quando fu di 97 mila ettolitri. Il dato è tratto dalle previsioni, presentate a Roma, di Assoenologi, Ismea e Uiv (Unione italiana vini). Nel periodo 2018-2022, in media in Basilicata furono prodotti 88 milioni di ettolitri di vino e mosto. Il calo della produzione lucana nel 2023 si inquadra in una diminuzione che riguarda tutta l’Italia e che è calcolata nel 12 per cento in meno rispetto allo scorso anno.

Fonte: Basilicata Notizie