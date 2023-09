Inhelmet, il casco intelligente made in Basilicata presentato all’Università di Salerno

Dall’11 al 13 settembre all’Università di Salerno si è tenuta la prestigiosa conferenza internazionale Cladag organizzata dalla SIS (società italiana di statistica) ogni due anni dal lontano 1997. Notevole il numero di partecipanti e di lavori di ricerca presentati che affrontano problemi di classificazione e analisi dati, argomento centrale nell’ambito dell’intelligenza artificiale e dei big data. La società materana Ineltec ha presentato il lavoro di ricerca relativo ad Inhelmet, casco intelligente per la formazione e verifica delle attività di manutenzione di impianti elettrici, implementazione della nuova tecnica del brevetto concesso e case study di sostenibilità sociale.

Il casco indossabile, empatico ed ergonomico, tramite i suoi sensori aumenta qualità e sicurezza nelle attività di manutenzione e consente di certificare le competenze in campo. Vincenzo Dottorini, amministratore di Ineltec ha affermato ‘Siamo orgogliosi del riscontro scientifico avuto in questa prestigiosa conferenza dal nostro progetto condotto insieme al giovane team di iinformatica, centro di ricerca del nostro territorio. Tutto questo conferma l’importanza di proseguire nell’investimento in nuovi servizi e prodotti per differenziarci e contribuire a fornire soluzioni innovative e sostenibili nel nostro ambito di azione’.

Il lavoro di ricerca, presentato dal dottore di ricerca materano Angelo Romano e consultabile gratuitamente nei Book of paper della conferenza, conferma il livello di alta qualità dell’innovazione frutto di sinergie di imprese del mezzogiorno.

Link al Book of paper cliccando qui.

Link al video di Inhelmet cliccando qui.