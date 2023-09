Ricordando Elisa. “I nostri 100 passi lontani dal sottotetto dell’indifferenza”, l’iniziativa di Libera Basilicata tutti i giorni dal 4 settembre

Dal 4 settembre, tutti i giorni Libera si organizzerà per ascoltare la storia di Elisa Claps attraverso il podcast ‘’Dove nessuno guarda’’

Il Male è dentro chi lo commette oppure è anche attorno? Nel contesto, nella collettività silenziosa, che non vede, che non vuol vedere, che incontra un uomo con le mani piene di sangue e si volta dall’altra parte. E’ questa la domanda sulla quale si basa il bellissimo racconto in podcast di Pablo Trincia, ‘’Dove nessuno guarda’’, dedicato al caso dell’uccisione e dell’occultamento del cadavere, per 17 lunghi anni, di Elisa Claps. Il prossimo 12 settembre saranno esattamente 30 anni dalla scomparsa di Elisa.

Libera Basilicata e il Presidio Libera Potenza ‘’Elisa Claps e Francesco Tammone’’, l’associazione Penelope, il Cestrim, Articolo 21 Basilicata, la Fondazione Nazionale Antiusura ‘’Interesse Uomo’’ Onlus e il Presidio Legalità hanno organizzato una serie di iniziative che accompagneranno la comunità al ricordo nel giorno dell’anniversario. A partire dal 4 settembre e fino al 13 (tutte le sere fatta eccezione domenica 10 e il 12 per la presentazione del libro “Sono io Elisa Claps”) alle ore 18.00 nella sala convegni del Cestrim a Potenza, ci riuniremo con la famiglia Claps per ascoltare tutte le puntate del podcast. Nel corso del primo appuntamento sarà con noi, collegato online, l’autore Pablo Trincia.

Tutti siete invitati perché tutti siamo coinvolti in quel fondamentale esercizio di Memoria e di Impegno che non delega, non dimentica, non si volta dall’altro lato.

Coordinamento Libera Basilicata

Presidio Libera Potenza “Elisa Claps e Francesco Tammone”