Guardia Costiera di Maratea. Acquascooter sfrecciano vicino ai bagnanti, elevate 14 sanzioni nell’ultima settimana

L’ufficio circondariale marittimo della Guardia Costiera di Maratea, nella settimana appena trascorsa, ha intensificato le attività di controllo e contrasto lungo tutto il litorale di competenza, con particolare attenzione rivolta all’utilizzo e condotta degli acquascooter, che non rispettavano i limiti di navigazione, avvicinandosi alla fascia di mare riservata alla balneazione. In particolare, a seguito di maggiori segnalazioni giunte alla sala operativa del comando della Guardia Costiera della Perla del Tirreno, sono state pianificate ed effettuate mirate uscite a mare con i mezzi in dotazioni, al fine di verificare il rispetto della distanza dalla costa imposta dalla vigente ordinanza di sicurezza balneare e la regolare tenuta delle previste dotazioni di sicurezza da indossare, nonché corretta detenzione della documentazione di bordo in aderenza al codice della nautica da diporto. A seguito di tali mirati controlli, solo nell’ultima settimana, sono state elevate quattordici sanzioni amministrative a carico dei conduttori di acquascooter, per un importo complessivo di 2.715,50 euro.

Nello specifico, i litorali maggiormente interessati da questo fenomeno sono stati quelli antistanti il comune di Scalea e l’isola di Cirella. Le sanzioni amministrative in questione sono scattate nell’ambito dell’operazione “Mare Sicuro 2023” per garantire sia l’incolumità dei bagnanti, sia naturalmente il rispetto delle norme in mare. Sono state impiegate due unità navali dipendenti del Comando della Guardia Costiera di Maratea, supportate da pattuglie via terra. I controlli continueranno per il resto della stagione estiva ancora in corso, anche per sensibilizzare i fruitori del mare a porre attenzione sul rispetto delle norme previste dall’ordinanza di sicurezza balneare dell’ufficio circondariale marittimo (ordinanza n° 05/2022 del 17/03/2023) con particolare riferimento al rispetto dei limiti di navigazione dalla costa.